Yves Pons est devenu le 38e Français à jouer en NBA

3 minutes et 45 secondes pour réaliser un rêve : comme Joël Ayayi et Petr Cornelie un peu plus tôt dans la saison, Yves Pons (1,96 m, 22 ans) a effectué sa première apparition en NBA cette nuit, devenant le 38e tricolore à fouler un parquet de l'Association. Lancé dans le garbage-time contre Phoenix (94-119), l'ailier des Memphis Grizzlies a manqué un alley-oop mais capté un rebond offendif.

Une étape supplémentaire dans une magnifique success-story : né à Port-au-Prince, à Haïti, adopté à l'âge de quatre ans par un couple de Provençaux, Yves Pons s'est mis au basket en 2009 aux AIL de Fuveau. Douze ans plus tard, passé par le CREPS d'Aix-en-Provence, l'INSEP et Tennessee Volunteers, le champion d'Europe cadets 2014 s'est immiscé dans le plus grand championnat du monde. Le chemin est encore long pour devenir un vrai joueur NBA, la liste ci-dessous le prouvant, mais le Fuvelain a quelques arguments à faire valoir : phénomène athlétique, il est surtout un défenseur redouté. De quoi coller avec l'identité hargneuse des Grizzlies ?

