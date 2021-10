Yves Pons et Killian Tillie responsabilisés, Ntilikina adroit

NBA

Crédit photo : NBA

Les franchises NBA continuent de préparer leur saison 2021-2022 avec des matches de présaison. Ce mercredi, New York a signé sa troisième victoire en trois matches, en dominant Détroit 108 à 100. Titulaire, Evan Fournier a joué 26 minutes. Il a cependant très peu tiré (2/6 aux tirs, 2 rebonds). Chez les Pistons, Killian Hayes n'a pas été aligné à cause d'une commotion cérébrale.

Dallas est également invaincu (3 victoires, 0 défaite). D'ailleurs les Mavericks n'ont fait qu'une bouchée des Charlotte Hornets ce mercredi (127-59). Frank Ntilikina en a profité pour mettre dedans, avec 7 points à 3/4 en 8 minutes de jeu.

Utah a joué son deuxième match de suite à domicile, avec ses vedettes. Parmi elles, Rudy Gobert. Le Picard a cumulé 7 points à 2/4 aux tirs et 5 rebonds en 16 minutes et le Jazz a battu le champion NBA en titre, Milwaukee, 124 à 120. Pourtant, Giannis Antetokounmpo était là et il n'a pas fait semblant (21 points à 9/12, 6 rebonds et 5 passes décisives en 21 minutes).

De son côté, Denver n'a toujours pas gagné avec une quatrième défaite sur le parquet d'Oklahoma City. Petr Cornelie n'est pas entré en jeu. Dans les rangs du Thunder, Théo Maledon a joué 15 minutes en sortie de banc (3 points à 1/5, 3 rebonds et 2 passes décisives).

Enfin, Memphis s'est incliné de 2 points (109-107) chez les Indiana Pacers. Killian Tillie et Yves Pons ont été responsabilisés, avec 21 et 25 minutes chacun. Ils ont joué à des moments différents du match, KT ayant terminé avec un +/- positif (-1) au contraite de "Air Pons" (-27). Ce dernier a néanmoins pu s'exprimer (9 points à 3/5, 1 rebond et 2 contres), tout comme Killian Tillie (5 points à 2/8, dont 1/6 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives).