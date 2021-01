[Vidéo] Les 20 points d'Yves Pons (Tennessee) contre Missouri

NCAA

Dans le choc de la Southeastern Conference, Missouri s'est imposé à Knoxville contre Tennessee pour la première fois depuis 1972 samedi soir. Avec 27 points de Xavier Pinson, les Tigers ont fait la course en tête pour l'emporter 73 à 64. Pourtant, les Volunteers avaient battu Missouri de 20 points le 31 décembre et ils ont pu compter sur un gros match de leur senior Yves Pons, auteur de son record de points de la saison (20, à 6/11 aux tirs dont 3/8 à 3-points) en plus de 5 rebonds et 2 contres en 35 minutes.

Un match référence sur le plan offensif pour le Bucco-Rhodanien qui manque d'adresse pour le moment cette saison (8,3 points à 43,4% dont 24,1% à 3-points en 28 minutes) par rapport à 2019-2020 (10,8 points à 48,9% dont 34,9% à 3-points en 33 minutes).

Retour sur son match en vidéo :