[Vidéo] Les 22 points de Joël Ayayi (Gonzaga) en demi-finale de la March Madness

NCAA

Crédit photo :

Lors de la demi-finale de la March Madness 2021, remporté sur le buzzer par Gonzaga après prolongation, Joël Ayayi a été très important. L'ancien joueur de Bouscat, des JSA Bordeaux, de l'Elan Béarnais et du Pôle France a signé son record de points de la saison NCAA, 22 à 9/12 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), en plus de cumuler 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 42 minutes.

Retour sur son match en vidéo :