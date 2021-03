[Vidéo] Les 9 contres d'Yves Pons contre Tennessee

Si Tennessee n'a pas remporté le tournoi final de la Southeastern Conference (SEC), s'arrêtant en demi-finale contre Alabama, Yves Pons a marqué les esprits lors du quart de finale remporté contre Florida. L'ailier-fort français s'est approché du triple-double avec 11 points à 4/9 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 8 rebonds et surtout 9 contres ! Une performance rarissime qui constitue le record de l'histoire des Volunteers et que vous pouvez-voir ci-dessous en vidéo.

Tennessee (#5 de la Midwest Region) fait partie des qualifiés pour la March Madness et affrontera Oregon State (#12) au 1er tour le 19 mars prochain.

Incredibly dominant performance today by Yves Pons (@airpons), setting the @Vol_Hoops record w/ 9 BLOCKS in a win over UF. The 6'6 215lb Senior may be the most versatile defender in CBB. A strong, explosive leaper who covers a lot of ground, and has elite timing + body control. pic.twitter.com/curYBKDqD4