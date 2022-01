11 points et une victoire contre le n°1 du pays : Clarence Nadolny à l'heure de l'affirmation

NCAA

Après avoir marqué 17 points dans une victoire contre Kansas, équipe classée à la sixième place du ranking national NCAA, le meneur/arrière français Clarence Nadolny (1,91 m, 21 ans) a confirmé ce mardi. Face à Baylor, vainqueur de la March Madness 2021 et n°1 du pays à l'heure actuelle après ses 15 victoires en 15 matches, il a mené Texas Tech à la victoire.

Toujours dans le cinq, l'Oisien passé par les clubs de Meru et Noailles lors de ses jeunes années, a pris ses responsabilités en l'absence du scoreur Terrence Shannon Jr. et avec un Kevin McCullar tout juste de retour. Avant la mi-temps, il a réalisé un très bon passage pour ramener les Red Raiders au score. Ceux-ci ont débordé les locaux en deuxième mi-temps pour prendre jusqu'à 7 points d'avance (52-59) à 2 minutes et 39 secondes de la fin, puis s'imposer 65 à 62. Baylor restait sur 22 victoires consécutives.

Au final, Clarence Nadolny a largement contribué à ce succès de prestige avec 11 points à 5/6 aux tirs, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 interceptions en 29 minutes.

Texas Tech is rolling and Clarence Nadolny was once again there to help with relentless energy on both ends and some great cutting to the basket @C_nad11



Dans sa troisième année à Texas Tech, le Picard saisit l'opportunité qui lui est donnée. Lui qui tournait à 9 minutes de moyenne en 2020-2021 est passée à à 19 minutes.