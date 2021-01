19 points - 19 rebonds : le gros double-double de Joshua MBalla

Après avoir été libéré par Texas Tech en 2019, l'intérieur Joshua MBalla (21 ans) a rejoint le petit programme de l'université de Buffalo. Là-bas, le Bordelais natif de Détroit (où il a vécu jusqu'à ses 8 ans avant de s'installer en Gironde) exploite son potentiel. Il sort d'une performance majeure puisqu'en ce samedi il a compilé 19 points à 7/13 aux tirs (1/1 à 3-points), 19 rebonds (record personnel) et 6 passes décisives (record) en 31 minutes lors de la victoire 86-69 contre Ball State.

L'ancien joueur de Bouscat, Tresses, des JSA Bordeaux et de l'Orléans Loiret Basket tourne à 15 points à 47,7% de réussite aux tirs, 9 rebonds, 2,5 passes décisives et 0,8 contre en 25 minutes, après 4 rencontres.

So many highlights... Let's roll the tape!!#UBhornsUP pic.twitter.com/njyXwoaiAZ