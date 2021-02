22 points et 16 rebonds : Joshua Mballa continue les cartons en NCAA

L'intérieur Joshua Mballa s'éclate cette saison avec Buffalo en NCAA. Mardi soir, le Bordelais a dominé les débats lors de la victoire des Bulls contre Ball State, 78 à 58. L'ancien joueur d'Orléans a cumulé 22 points à 6/11 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 9/12 aux lancers francs, 16 rebonds et 5 interceptions en 33 minutes. Chez eux à Muncie dans l'Indiana, les locaux n'ont pas pu rivaliser sur la longueur de la rencontre, les visiteurs ayant fait l'écart au retour des vestiaires.

Tournant à 15 points à 45,9% de réussite aux tirs, 10,1 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,8 interception et 0,5 contre en 28 minutes pour sa saison junior (troisième année), le poste 4 n'en est pas à son premier carton de la saison. L'ancien joueur d'Orléans avait notamment planté 27 points contre Syracuse et cumulé 19 points et 19 rebonds lors du match aller face à Ball State.

Josh Mballa w/ his 15th career double double (first one w/ 20+ PTS)



Great interior presence, a couple of flashes off-the-dribble, tons of hustle plays. And one three-pointer too.



22 PTS - 5/9 2P - 1/2 3P - 9/12 FT - 16 REB - 1 AST - 5 STL - 1 BLK@JoshuaMballa @UBmenshoops pic.twitter.com/Oi1kaUeXCt