25 points et la victoire contre Duke : Olivier Sarr réalise son match référence à Wake Forest

Dans sa troisième saison à Wake Forest (NCAA), Olivier Sarr (2,13 m, 20 ans) est très responsabilisé. Le jeune intérieur français, titulaire, a battu son record de points ce mardi. En 30 minutes, il a marqué 25 points à 7/9 aux tirs et 11/14 aux lancers francs, en plus de prendre 5 rebonds, donner 3 passes décisives et contrer 2 tirs. Il a cependant du quitter ses adversaires à la toute fin du temps réglementaire après 5 fautes.

Surtout, les Demon Deacons ont battu Duke (classé 7e meilleure équipe du pays) pour la première fois depuis 2014. Ils étaient pourtant menés de 9 points à 1 minute et 21 secondes de la fin. Le senior Brandon Childress a arraché la première prolongation à 3-points (79 partout) avant de marquer 13 et des 17 points lors des deux prolongations.

"Sarr a dominé nos intérieurs", a reconnu le légendaire coach de Duke Mike Krzyzewski, qui a perdu pour la deuxième fois en trois matchs. Wake Forest reste dans les bas fonds du classement de l'ACC avec 5 victoires en 17 matchs. Le Toulousain tourne à 12,4 points à 49% de réussite aux tirs, 8,6 rebonds, 1 passe décisive et 1,2 contre en 26 minutes.

THE DEACS BEAT DUKE



