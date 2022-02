28 points dans une grosse victoire : Moussa Diabaté signe son match référence avec Michigan

Sur le parquet d'Iowa (17 victoires, 8 défaites), Michigan (14 victoires, 10 défaites) a signé une importante victoire ce jeudi en NCAA pour convaincre le futur jury du "selection sunday" de retenir les Wolwerines pour la prochaine March Madness.

Et ce succès à l'extérieur chez une équipe compétitive, l'équipe de Juwan Howard la doit beaucoup à son intérieur français Moussa Diabaté. Le freshman (première année) a réalisé son record de points (28, à 12/15 aux tirs) en plus de prendre 8 rebonds en 34 minutes. Le Parisien a inscrit 16 points en deuxième mi-temps avec une panoplie offensive aboutie, lui qui est également un féroce défenseur. Ses deux lancers francs marqués à 3 minutes 25 secondes de la fin ont donné 12 points d'avance aux siens. Assez pour résister au retour des locaux en fin de rencontre.

Moussa Diabaté a réalisé son match référence en NCAA. Avec l'objectif de Draft NBA en tête à l'issue de la saison, l'international français (U16 en 2018, U18 en 2019) a marqué de bons points.

Moussa Diabaté posted a new career-high, leading Michigan to a road win at Iowa. Impressive showing of skill and poise on the low block all night long: this performance seems to mark a real turning point for him in terms of maturity.



28 PTS • 12-15 FG • 4-7 FT • 8 REB pic.twitter.com/l9FuFkNbmH