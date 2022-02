58 points en deux matchs : la semaine exceptionnelle d'Eddy Kayouloud

Lancé dans le cinq majeur depuis trois matches, le Français Eddy Kayouloud (2,01 m, 22 ans) a été deux fois phénoménal en fin de semaine dernière en NCAA. Il a inscrit 58 points et pris 24 rebonds en deux matches, lui qui avait déjà été l'auteur d'un double-double (16 points et 11 rebonds) le week-end dernier contre Jacksonville.

Jeudi lors de la défaite après prolongation des Bears de Central Arkansas contre Florida Gulf Coast (93-95), l'ailier a inscrit 34 points et pris 17 rebonds, ce qui constitue ses deux records en NCAA, lui qui est dans sa saison senior. Le surlendemain, l'ex-joueur de Rungis a dirigé ses coéquipiers vers la victoire en claquant 24 pions et en arrachant 7 rebonds contre Stetson Hatters College. C'était donc LA semaine de sa vie en NCAA.

Here's what @KAYEDDESS has done since moving into the starting lineup three games ago... #EDDYEDDYEDDY #BearClawsUp #WeAreOne pic.twitter.com/oXwMgbuya5

Eddy Kayouloud is one of those guys who can get hot at any time, but this is just ridiculous! The @UCAMBB forward was simply unstoppable around the basket, posting new career-highs in PTS & REB with a gargantuan double double. @KAYEDDESS



