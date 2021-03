Alexis Yetna (South Florida) intéresse plusieurs gros noms de la NCAA

NCAA

Après une très belle deuxième saison en NCAA avec les South Florida Bulls en 2018-2019 (12,3 points et 9,6 rebonds pour 17,3 d'évaluation en 36 minutes), Alexis Yetna a dû passer sa saison 2019-2020 en dehors des terrains à cause d'une rupture des ligaments croisés. Cette saison, le natif de Saint-Quentin est revenu avec l'équipe floridienne et plutôt brillamment.

Avec des statistiques plus que correctes pour un retour d'une telle blessure (9,5 points et 7,3 rebonds pour 12,9 d'évaluation en 16 minutes), l'intérieur sera sénior la saison prochaine et il s'est inscrit sur la liste des joueurs transférables. Selon Stockrisers, plusieurs bonnes équipes universitaires seraient intéressées par son profil (2,07 m, pour 106 kg) : Oregon State, UConn, Arizona State ou encore Dayton.

USF transfer Alexis Yetna has heard from Georgia, Buffalo, Arkansas, UConn, Oregon State, Pittsburgh, Seton Hall, Arizona State, Boston College, Georgetown, New Mexico, Nebraska, Dayton, SCAR, Cincinnati, UNLV, others, a source told @Stockrisers.



Averaged 9.5 pts and 7.3 boards. — Jake (@jakeweingarten) March 30, 2021

Avant de partir aux Etats-Unis, le Franco-Camerounais était passé par Cergy-Pontoise de U17 à U20 et avait été appelé en équipe de France U20 en 2017.