Alexis Yetna et Joshua Mballa en double-double

NCAA

Seniors en NCAA, les intérieurs français Alexis Yetna et Joshua Mballa sont très responsabilisés à Seton Hall et Buffalo. Le premier, transféré cette année à Seton Hall après trois saisons passées à South Florida, a réalisé son premier double-double (14 points à 4/8 aux tirs et 13 rebonds en 24 minutes) avec les Pirates lors de la victoire ce week-end contre Bethune-Cookman (84-70), une petite université floridienne désormais coachée par l'ancien joueur et entraîneur NBA Reggie Theus.

“The Sky’s the limit for Lex”



Alexis Yetna notched his first double-double for the Hall yesterday #HALLin pic.twitter.com/kl9jWV9Cq1 — Seton Hall Men's Basketball (@SetonHallMBB) November 29, 2021

De son côté, Joshua Mballa a confirmé son énorme sortie contre Illinois State (29 points et 9 rebonds). Le meilleur défenseur de saison 2020-2021 de la MAC a cumulé 19 points à 6/8, 12 rebonds et 2 interceptions en seulement 19 minutes contre Point Park, un programme basket évoluant en NAIA.