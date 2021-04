Alexis Yetna quitte South Florida pour Seton Hall

De retour à la compétition cette saison, Alexis Yetna (23 ans) a livré une saison 2020-2021 de qualité avec l'Université de South Florida (9,5 points à 46,3% de réussite aux tirs et 7,3 rebonds en 27 minutes). Ses performances lui ont permis d'attirer l'intérêt de plusieurs grandes facs dans l'optique d'un transfert. L'intérieur français a choisi de rejoindre Seton Hall.

Seton Hall has landed South Florida transfer Alexis Yetna, source told @Stadium.



The 6-foot-8 junior forward averafed 12.3 points and 9.5 rebounds as a freshman, and 9.6 points and 7.3 boards this past year.



Will be a key addition for Kevin Willard & Co.