Alexis Yetna réalise son sixième double-double de la saison NCAA avec Seton Hall

C'est le sixième double-double de la saison pour Alexis Yetna (2,07 m, 23 ans). Face à St John's, le natif du Val d'Oise a inscrit 16 points, à 6 sur 12 aux tirs, et pris 15 rebonds. Dans une victoire 66 à 60, l'intérieur français a une nouvelle fois montré son impact dans sa nouvelle université. Alexis Yetna a fini meilleur rebondeur de la rencontre, surtout avec 7 rebonds offensifs pris. Son impact au rebond fait de lui un de meilleurs joueurs de sa conférence sous les cercles.

