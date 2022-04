Ancien Espoir de Cholet, Alexander Doyle est convoité par Alabama A&M

En 2021, Alexander Doyle (2,05 m, 17 ans) quittait le centre de formation de Cholet Basket pour rejoindre un programme de lycée américain, la DME Academy. Eligible pour intégrer la NCAA en 2023, l'ancien licencié de Beaucouzé dans le Maine-et-Loire vient de recevoir sa première offre de bourse universitaire. C'est l'Université d'Alabama A&M qui a sollicité celui qui a joué en équipe de France U17 à l'Euro Challengers U18 l'an passé.

Congrats to DME F @Alex_Doyle25 on his first D1 offer from @Bulldogs_Hoops pic.twitter.com/N2eWnJRt06

Alexander Doyle has good size on the perimeter and showed that he could consistently make shots from long range.



STORY:https://t.co/1YbJg5Weey pic.twitter.com/aYaapAXfYR