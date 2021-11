Ancien espoir du Mans, Alaaeddine Boutayeb va rejoindre Florida State

NCAA

Crédit photo :

Pensionnaire du centre de formation du Mans Sarthe Basket entre 2017 et 2021, après sa formation passée à Saint-Germain-en-Laye puis Poissy, Alaaeddine Boutayeb (2,14 m, 20 ans) a décidé de ne pas jouer sa dernière année Espoirs (U21), lui qui tournait à 7,5 points à 47,1% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 0,6 contre pour 9,1 d'évaluation sur 13 matches en 2020-2021. Le pivot franco-marocain continue sa formation outre-Atlantique. Alors qu'il s'entraîne actuellement à New York, le natif de Casablanca a choisi de rejoindre le programme basket de Florida State à partir de la saison 2022-2023. Là-bas, il rejoindra son cousin Jeremiah Bembry qui s'est également engagé pour les Seminoles. Poste 5 longiligne fuyant, capable de shooter et passer, Alaaeddine Boutayeb est adepte des pick and pop. Il va devoir se renforcer physiquement pour exister dans la très physique NCAA.