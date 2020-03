Ayayi et Tillie sauvent Gonzaga en demi-finale du tournoi de la WCC

Après avoir perdu leur titre en finale du tournoi final de la West Coast Conference l'an passé, les Gonzaga Bulldogs sont motivés pour prendre leur revance. Cependant, ils ont failli se faire surprendre par San Francisco ce lundi en demi-finale, à Las Vegas. Les Zags, limités à sept joueurs pour la rencontre, se sont imposés de justesse (81-77).

Si Killian Tillie a été solide (19 points à 6/11 aux tirs et 10 rebonds en 35 minutes), c'est Joël Ayayi (14 points à 5/11 et 9 rebonds en 34 minutes) qui a été le héros de la soirée. Le Bordelais a marqué 12 de ses 14 points en deuxième mi-temps, avec 8 points lors d'un 9-3 en faveur des Zags dans le money-time. Tillie a fini le travail sur la ligne des lancers francs.

“We have everything in the room we need to go big.” @TheAndyKatz catches up with @joel_ayayi after Gonzaga’s gritty semifinal victory in the WCC tournament. pic.twitter.com/KoesrTHa5C