Daniel Batcho (Arizona) à l'arrêt jusqu'à fin janvier

Freshman (première année) à l'Université d'Arizona, l'intérieur français Daniel Batcho (2,07 m, 18 ans) a du se faire opérer du genou, lui qui avait déjà manqué la saison 2018/19 suite à une blessure contractée à l'EuroBasket U16 2018. L'ancien joueur de Charenton et du Pôle France devra donc être patient avant de faire ses débuts en NCAA.

Arizona freshman Daniel Batcho is out until at least late-January after knee surgery, school announces. 6-foot-11 forward from France who also missed 2018-19 season due to a knee injury.