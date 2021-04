Daniel Batcho (Arizona) s'inscrit sur le portail de transferts en NCAA

Auteur de belles prestations en équipe de France U16 (en 2017 puis 2018) mais aussi avec le Pôle France, notamment lors du tournoi Adidas Next Generation où il tournait à 14,8 points, 11,3 rebonds et 1,3 contre, Daniel Batcho (2,06 m, 19 ans) avait choisi l'an passé de rejoindre les Wildcats d'Arizona en NCAA.

Le Français n'a néanmoins pas disputé le moindre match avec son Université en raison d'une opération au genou qui l'a poussé à prendre le statut de redshirt. Batcho n'en jouera d'ailleurs pas un seul, puisqu'il vient d'annoncer son inscription sur le portail des transferts pour pouvoir changer de programme universitaire, sans doute suite à l'éviction de son entraîneur Sean Miller.

Daniel Batcho, who missed his freshman year due to a knee injury, has entered the NCAA transfer portal https://t.co/VpW3QAW4pE