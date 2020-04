Daniel Batcho choisit de poursuivre sa formation à Arizona

Parmi les meilleurs joueurs de la génération 2002 française, l'intérieur Daniel Batcho (2,07 m, 18 ans) a décidé de rejoindre l'Université d'Arizona afin d'évoluer en NCAA plutôt que de démarrer sa carrière professionnelle. L'ancien joueur de Charenton sort d'un cursus de trois ans au Pôle France à l'INSEP, où il a terminé fort avec notamment un titre de MVP de l'édition de Belgrade du Next Generation Tournament fin février.

French big man Daniel Batcho has committed to Arizona, he tells ESPN. Batcho, the MVP of the ANGT Belgrade, is considered the top international big man recruit committing to the college route in 2020. News Story: https://t.co/qNOSbh4ZwQ