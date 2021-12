Daniel Batcho et Clarence Nadolny se montrent avec Texas Tech

NCAA

Les deux français expatriés à Texas Tech ont eu plus de temps de jeu que la majorité du cinq majeur, lors de la victoire face à Alabama State ce mardi. Transféré depuis Arizona, l'intérieur Daniel Batcho a trouvé sa place dans la rotation des Red Raiders, alors que le junior Clarence Nadolny est des plus responsabilisé depuis trois matches. L'arrière français originaire de Montreuil a joué 29 minutes à Gonzaga, 22 minutes contre East Washington et 23 minutes contre Alabama State. Il s'est montré en vue dans ce dernier match en compilant 8 points, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 rebonds. Lui qui est dans sa troisième année dans cette fac connaît une constante évolution de temps de jeu : 6 minutes la première année, 9 minutes la deuxième et pour l'instant, 14 minutes cette saison.

Career-high five assists for @C_nad11 who found a cutting @adonis_arms_25 for another dunk pic.twitter.com/51WTtDK9yd — Texas Tech Basketball (@TexasTechMBB) December 28, 2021

Daniel Batcho a lui aussi produit une belle performance : 8 points, 9 rebonds, 1 interception et 1 contre en 23 minutes. Blessé et opéré au genou en 2020, il avait fait une saison blanche à Arizona. Pour le moment, le Francilien tourne à 3,8 points et 4,9 rebonds en 13 minutes au sein d'une formation compétition (10 victoires en 12 matches).