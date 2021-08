De nombreux programmes universitaires de prestige sur Yohan Traoré

Parti rejoindre le programme de Prolific Prep aux Etats-Unis en 2020 afin de poursuivre son développement, Yohan Traoré (2,06 m, 18 ans) s'est bien fait connaître dans l'univers des lycées, tournois AAU et camps. Repositionné à l'intérieur sur place, alors qu'il était plutôt 3-4 en France, le Tourangeau cumule les offres de bourse universitaire. Louisville, Oregon, Arizona State, UCLA, USC, Arkansas, Tennessee, Cal, Houston, LSU, Texas Tech, Creighton, Texas, Santa Barbara, Kansas et maintenant Gonzaga lui ont proposé de rejoindre leur programme NCAA à partir de la saison 2022-2023. Le vice-champion d'Europe U16 2019, qui s'est fait largement remarqué au cours de l'été avec le programme AAU Dream Vision Basketball, va devoir faire son choix dans les mois à venir, sans doute à la suite d'une tournée sur les campus universitaires.



