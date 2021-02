De retour à l'entraînement, Daniel Batcho ne jouera pas de la saison 2020-2021

Opéré du genou avant le début de saison, Daniel Batcho (2,07 m, 19 ans) devait faire son retour sur les terrains fin janvier. Le jeune intérieur français a respecté le timing à quelques jours près. Mais au vue de l'avancée de la saison 2020-2021, les Arizona Wildcats ont décidé de ne pas le faire jouer. Ainsi, il est considéré comme "redshirt", c'est à dire qu'il peut s'entraîner avec l'équipe mais ne peut pas prendre part aux rencontres. Ainsi, il sera toujours freshman (premier année) d'un point de vue sportif en 2021-2022.

Arizona freshman center Daniel Batcho, who missed last week with an illness, is back with the team.



Sean Miller says Batcho returned to practice yesterday, but won't play this season.



"He's missed too much time." pic.twitter.com/XfevVnlc18