Des universités américaines en tournée en France en août prochain

Après deux années marquées par une crise sanitaire mondiale et la fermeture des frontières, les évenements baskets internationaux, outre les compétitions internationales, ont dû cesser. Cet été, ils vont faire leur grand retour avec notamment des matchs amicaux entre universités américaines et équipes professionnelles européennes.

Selon Jeff Goodman de Stadium, l'université de Clemson (du 3 au 13 août), de Vanderbilt (du 6 au 15 août), d'Oklahoma (du 2 au 12 août), de California (du 12 au 22 août) et de Loyola (du 12 au 21 août) poseront leurs bagages en France, en Espagne et en Italie durant le mois d'août.

Si on sait déjà que la tournée française des Ramblers de Loyola Chicago sera composée de trois matchs entre Cannes le 14 août, Lyon le 17 août et en Champagne le 20 août, les adversaires sont encore inconnus. De même pour les autres universités où ne connait encore ni le lieu, ni l'adversaire.

Ce sera une occasion parfaite pour ces équipes d'affronter des adversaires avec un style de jeu complètement différent et avec un niveau d'adversité élevé afin de se préparer au mieux pour leurs saisons respectives.

