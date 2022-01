Devenu un gros prospect aux États-Unis, Yohan Traoré s'engage à LSU

NCAA

Parti aux États-Unis avant la fin de son cursus au Pôle France, Yohan Traoré (2,03 m, 18 ans) est devenu sur place un des joueurs les plus référencés de la "class of 2022". A tel point que tous les plus gros programmes de basketball universitaires du pays lui ont fait les yeux doux. Et le Tourrangeau vient de faire son choix : il a confié à on3.com qu'il avait choisi de rejoindre LSU, l'ex faculté de Shaquille O'neal située à Baton Rouge en Louisiane. Sa relation avec le coach Will Wade a fait la différence a-t-il expliqué au media, qui annonce par ailleurs que l'Overtime Elite league, la NBL et la NBA G-League lui faisaient également les yeux doux. Avant de démarrer son cursus NCAA à LSU, le vice-champion d'Europe U16 2019 aura peut-être l'opportunité de jouer l'EuroBasket U20 masculin cet été avec la génération 2002-2003, vice-championne du monde U19 l'an passé.