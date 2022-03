Diabaté, Batcho, Nadolny et Bal à la deuxième semaine de la March Madness

NCAA

Crédit photo : Michigan

Ils vivront une deuxième semaine à la March Madness 2022. Moussa Diabaté (Michigan), Daniel Batcho (Texas Tech), Clarence Nadolny (Texas Tech) et Adama Bal (Arizona) ont remporté leur deuxième tour du tournoi national de la NCAA ce week-end. A l'exeption d'Adama Bal, lors de la victoire après prolongation des Wildcats contre TCU (85-80), ils sont tous entrés en jeu.

Samedi, Michigan a pris le dessus sur Tennessee, réalisant un upset puisque les Wolverines sont tête de série n°11 de la région Sud et les Volunteers n°3. Titulaire, Moussa Diabaté a été déterminant (13 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds et 3 contres en 28 minutes) aux côtés d'Hunter Dickinson (27 points, 11 rebonds et 4 passes décisives) et Eli Brooks (23 points et 5 passes décisives). Michigan a pris le dessus en deuxième mi-temps (44-31) et affrontera Villanova à l'Elite 8 jeudi.

Texas Tech jouera Duke après avoir pris le meilleur sur Notre Dame (59-53). Dans ce match défensif, Clarence Nadolny (2 points à 1/1 et 1 interception) a retrouvé la compétition. Daniel Batcho a peu joué (1 rebond en 4 minutes).