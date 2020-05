Direction Kentucky pour Olivier Sarr

NCAA

Crédit photo : Wake Forest

Il l'avait annoncé il y a quelques jours, Olivier Sarr (2,10 m, 21 ans) envisageait de changer d'université pour jouer sa dernière saison NCAA. Le Toulousain vient d'annoncer danss un tweet son départ du côté de Kentucky :

Après une cursus au Centre Fédéral en NM1, Olivier Sarr avait choisi de franchir l'océan Atlantique afin de jouer pour la fac de Wake Forest en Caroline du Nord, où s'était engagé son ami Jaylen Hoard. En trois ans sur place, il n'aura cessé de progresser avant d'exploser littéralement en 2019/20. En 27 minutes par match, il compilait 13,7 points à 52,7% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 1,2 contre par match. Le pivot se sera surtout montré très à son avantage contre Notre Dame avec une marque de 30 points et 17 rebonds pour une victoire 84 à 73 de son équipe, sans oublier sa grosse sortie lors de la victoire historique contre Duke. Sur la saison, il a pratiquement doublé ses statistiques par rapport à la saison passée en passant 5 minutes de plus sur le terrain en moyenne. Mais là où le Français a impressionné, c'est dans sa capacité à se mesurer aux meilleurs pivots de la NCAA à l'image de John Mooney de Notre Dame et Vernon Carey Jr de Duke. Cette fin de saison en "boulet de canon" lui permettra quelques jours plus tard d'être recompensé comme le joueur de la semaine de la conférence ACC, l'une des conférences les plus réputées de NCAA.

Suite à l'éviction de son coach Danny Manning, le grand frère d'Alexandre Sarr (U15 du Real Madrid) a fait le choix de partir du côté de Kentucky. Il s'agit d'un programme universitaire reconnu aux Etats-Unis avec comme coach le légendaire John Calipari, un entraîneur Hall of Famer depuis 2015. Il a d'ailleurs remporté la March Madness avec les Wildcats en 2012. Kentucky est la seconde université à avoir remporter le plus de trophées NCAA, 8 derrière les 11 de UCLA. Un gros challenge attend donc Olivier Sarr pour la saison prochaine dans une fac où sont passés de grands joueurs : Anthony Davis, Demarcus Cousins, John Wall, Eric Bledsoe... Reste à savoir s'il sera éligible pour y évoluer dès la saison prochaine, après ce transfert. A priori, lui ne voulait pas être transféré pour se retrouver "redshirt" en 2020/21.