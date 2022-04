Eddy Kayouloud jouera bien sa saison senior à Central Arkansas

Auteur d'une grosse fin de saison junior avec Central Arkansas, Eddy Kayouloud (2,01 m, 22 ans) a décidé d'y terminer son cursus NCAA, le championnat universitaire permettant aux joueurs de vivre une cinquième saison d'éligibilité suite aux deux saisons tronquées par la COVID-19.

En 2021-2022, l'ancien Espoir de l'Orléans Loiret Basket a tourné à 11,8 points à 53,8% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds et 1,4 passe décisive en 22 minutes. S'il a connu son plus faible temps de jeu en moyenne cette saison, cet ailier assez puissant n'a pas baissé ses statistiques, terminant avec sa deuxième meilleure moyenne à la marque notamment (12,2 points en 28 minutes en 2019-2020).

