Encore une grosse performance pour Josh Mballa

Pour sa première saison chez les Buffalo Bulls, l'intérieur Joshua Mballa s'éclate. Mercredi soir à domicile, le Bordelais a encore signé un gros double-double (16 points à 6/10 aux tirs, 15 rebonds et 3 contres en 30 minutes) lors de la victoire de son équipe 72 à 59 contre Ball State. Un succès important puisque les deux équipes avaient le même bilan dans la conférence MAC. Pour sa saison sophomore, Joshua Mballa tourne à 10,5 points à 55,6% de réussite aux tirs, 9,5 rebonds et 1,2 contre en 25 minutes de moyenne. Solide !

FINAL! Bulls win 72-59 over Ball State to improve to 8-5 in MAC play!



Mballa and Graves finish with double-doubles!



The team is back in action on Friday, Feb. 21 as they travel to Kent State for a 7 p.m. tip.