Gonzaga : Killian Tillie sorti sur blessure

C'est le gros soucis de la carrière de Killian Tillie. L'ailier-fort français de Gonzaga, actuellement dans sa dernière saison NCAA, a toujours été miné par les blessures. L'Azuréen a du quitter son équipe jeudi soir en première mi-temps contre Santa Clara (victoire 87-72). Sa cheville gauche a "twisté" en retombant au sol après une lutte pour le rebond.

Une nouvelle blessure alors qu'il restait sur deux sorties à 22 points marqués, confirmant sa saison solide (12,6 points à 49,7% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives en moins de 24 minutes) chez le n°2 du pays (22 victoires et 1 défaite) et leader invaincu (8 matchs, 8 victoires) de la conférence WCC.

Victime d'une fracture de fatigue puis d'une aponévrosite plantaire, l'ancien joueur d'Antibes et du Centre Fédéral a vécu une saison 2018/19 chaotique. En début d'exercice 2019/20, il a subi une arthroscopie du genou. Il espérait rester ensuite en bonne santé pour finir son cursus NCAA avec un titre national et être drafté par une franchise NBA.

Tillie was helped to the locker room after he landed awkwardly on his ankle: pic.twitter.com/9JJxiceTo7