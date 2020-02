Gonzaga : Rien de grave pour Killian Tillie

Blessé à la cheville gauche jeudi dernier en début de rencontre contre Santa Clara, Killian Tillie souffre d'une entorse. L'ailier-fort français est actuellement aux soins et sa période d'indisponibilité n'est pas censée être très longue. Tout juste l'Azuréen pourrait manquer la rencontre de ce jeudi contre Loyola Marymount, une équipe mal classée dans la conférence WCC (2 victoires et 7 défaites). En revanche, sa présence sur le parquet est vivement souhaitée pour le déplacement chez les Gaels de Saint Mary's (6 victoires et 3 défaites), qui avaient battu les Zags en finale du tournoi final de conférence la saison passée.

Gonzaga's Killian Tillie (ankle) will continue to be evaluated as the week progresses, per Mark Few. Still no official update on his status for Thursday's game against Loyola Marymount.