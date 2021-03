Gonzaga, sans problème contre Creighton, atteint l'Elite 8

NCAA

Crédit photo :

Gonzaga continue son chemin vers le Final Four. Les Zags ne sont plus qu'à une marche du carré final. Ce dimanche, ils ont battu Creighton 83 à 65 lors du Sweet 16. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Mark Few ont pris le dessus. Ils ont mené tout le match pour l'emporter sans problème. Joël Ayayi a fait son boulot (13 points à 5/13 aux tirs et 8 rebonds en 34 minutes) avec notamment deux paniers à 3-points rapides pour faire l'écart. Au tour prochain, Gonzaga affrontera le vainqueur du match entre USC et Oregon.