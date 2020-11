Gonzaga classé n°1 : L'équipe de Joël Ayayi favorite de la saison NCAA ?

NCAA

Malgré la fin de cursus de Killian Tillie et le départ de Filip Petrusev, Gonzaga reste classé très haut pour les prédictions de la saison à venir. L'équipe de Spokane (Washington) arrive même en tête du premier ranking d'Associated Press, ce qui est une première dans l'histoire du programme en présaison.

Cette saison, les Zags attendront beaucoup de leur arrière français Joël Ayayi, qui entre dans sa saison junior (troisième année) avec un statut de leader, après avoir notamment été élu MOP (meilleur joueur) du tournoi final de la West Coast Conference en février dernier.

Les joueurs de Mark Few, qui démarrent leur saison le 5 décembre face à Baylor, incorporent également trois freshmen de qualité avec Julian Strawther, Dominick Harris et surtout le meneur Jalen Suggs. Ce dernier est une recrue classée cinq étoiles (le maximum possible) a été champion du monde U19 en 2019 avec les Etats-Unis, après leur victoire en finale contre le Mali d'Oumar Ballo (frère de Drissa Ballo), qui joue également à Gonzaga.