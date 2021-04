Gonzaga et Ayayi dominés du début à la fin de la finale par Baylor

NCAA

Crédit photo : NCAA

Il n'y a pas eu match ce lundi à Indianapolis (Indiana) en finale de la March Madness 2021. Baylor a copieusement dominé Gonzaga (86-70), première équipe à être arrivée en finale du tournoi national final en étant invaincue, pour remporter son premier titre national.

La domination physique de Baylor

Dès le départ, les Bears ont pris le dessus. Après 2 minutes et 30 secondes de jeu, ils menaient 9-0. Beaucoup plus athlétiques, ils ont imposé une grosse défense (8 interceptions, 5 contres) et dominé le rebond (36 prises à 22) avec de nombreuses secondes chances grâce à leurs 16 rebonds offensifs. Et à chaque fois que les Zags tentaient de recoller, le MOP Jared Butler (22 points), MaCio Teague (19) & co marquaient à 3-points (10/23 au final) pour s'éloigner à nouveau.

Jamais finalement l'équipe de Mark Few n'a semblé capable de renverser la vapeur face à une équipe à la puissance physique NBA. Elle a finalement perdu Joël Ayayi a réalisé de rares percées pour marquer à 2-points mais sa contribution était en retrait par rapport à ses habitudes (8 points à 3/5 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive en 31 minutes). Comme Josh Mballa avec Texas Tech en 2019 et Killian Tillie avec Gonzaga en 2017, l'Aquitain échoue en finale de la March Madness.

Ce sera probablement son dernier match universitaire puisqu'il a de bonnes chances d'être drafté cet été. De quoi renoncer à sa saison senior avec Gonzaga.