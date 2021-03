Gonzaga et Joël Ayayi remportent une nouvelle fois le titre en WCC

NCAA

Crédit photo : WCC Basketball

Pour la 20e fois de l'histoire, une équipe va attaquer la March Madness en étant invaincue. Mercredi soir, Gonzaga a remporté la finale de la West Coast Conference contre BYU. Les Zags ont du s'employer pour prendre le dessus sur les Couguars, qui menaient encore de 8 points à 9 minutes de la fin. Mais le talent, l'expérience et l'impact physique de l'équipe de Mark Few leur a permis de reprendre le dessus.

Si Joël Ayayi, MVP en 2019, a répondu présent (18 points à 5/9 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et 9 rebonds en 38 minutes), c'est son jeune coéquipier Jalen Suggs (23 points à 7/15, 5 rebonds et 5 passes décisives en 33 minutes) qui a été désigné meilleur joueur du match. C'est la troisième fois qu'Ayayi remporte la WCC, après 2018 (redshirt) et 2020.

Gonzaga va maintenant tenter de remporter le titre national lors de la March Madness. Si les Zags sont les premiers à arriver à ce stade invaincus depuis Kentucky en 2015, le fait de rencontrer une vive opposition en finale aura eu le mérite de "mettre un coup poing dans la gueule" de son équipe selon Mark Few.