Gonzaga remporte le tournoi de la WCC, Joël Ayayi MOP

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Bulldogs

Battu en finale du tournoi final de la West Coast Conference l'an passé par Saint Mary's, Gonzaga a pris sa revanche cette année. Lundi soir, les Zags ont largement battu les Gaels, 84 à 66, grâce à une grosse deuxième mi-temps et une domination dans la raquette (48 points à 22 dans cette zone).

Décisif la veille en demi-finale, l'arrière français Joël Ayayi a fini co-meilleur marqueur de son équipe (17 points à 6/13 aux tirs, 7 rebonds et 2 interceptions en 36 minutes). De quoi être élu meilleur joueur du tournoi. Son compatriote et coéquipier Killian Tillie a fini avec 9 points à 3/7 et 2 interceptions en 21 minutes.

Avant d'attaquer la March Madness, Gonzaga a remporté 31 de ses 33 matchs. De quoi être tête de série lors du tournoi national ?