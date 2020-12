Joël Ayayi (18 rebonds) réalise un gros match face à Iowa

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Bulldogs

Après deux semaines de pause à cause de cas de COVID-19, Gonzaga jouait le surprenant n°3 du pays (selon AP) Iowa et sa star américano-bosnienne Luka Garza (30 points et 10 rebonds). Les Zags se sont imposés 99-88 - après avoir atteint la barre des 20 points d'avance (71-51) - avec le show du freshman Jalen Suggs (27 points).

Le junior français Joël Ayayi a également marqué les esprits avec 11 points à 5/10 aux tirs, 18 rebonds et 6 passes décisives en 38 minutes. Ses 18 rebonds sont la 4e meilleure performance d'un joueur sous l'ère du coach Mark Few, les trois meilleures performances ayant été faites par des intérieurs de 2,06 m au moins.