Joël Ayayi égale son record de points en NCAA

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Basketball

Très attendu à Gonzaga, Joël Ayayi a signé une belle performance mercredi contre West Virginia, adversaire classé dans le Top 15 de la NCAA au niveau national actuellement. Le Girondin, après avoir marqué 15 points contre Kansas puis 5 face à Auburn, a cette fois égalé son record de points (21) en NCAA.

Très présent dans le jeu sans ballon

Alors que son équipe avait du mal à se défaire des Mountainers, il s'est demené pour ramener les Zags et leur permettre de passer devant. Très actif dans le jeu sans ballon avec des coupes sur la ligne de fond, des back-doors et une forte présence au rebond (7 prises, après en avoir pris 7 vendredi et 9 jeudi), l'international français a réussi 10 de ses 15 tentatives de tirs (1/3 à 3-points). Il a également donné 4 passes décisives et intercepté 4 ballons.

Résultat, Gonzaga a signé sa troisième victoire en trois matchs (87-82), face à une équipe de qualité. Ils vont enchaîner avec un gros match ce samedi 5 décembre, toujours au Bankers Life Fieldhouse d'Indianapolis, face à Baylor, l'équipe pour l'instant classée à la deuxième (derrière Gonzaga) dans le ranking d'AP.

Voici les 10 paniers de Joël Ayayi :