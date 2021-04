Joël Ayayi en finale de la March Madness après un incroyable buzzer beater de Jalen Suggs

NCAA

Les Gonzaga Bulldogs demeurent invaincus en cette saison 2020-2021. Et pourtant, ils ont eu du mal à se défaire d'UCLA. C'est au bout de la prolongation qu'ils ont battu les Bruins, 93 à 90, sur un buzzer beater du milieu de terrain du prospect NBA Jalen Suggs.

Pour l'emporter, les Zags ont pu compter sur leur freshman star mais aussi l'intérieur sophomore Drew Timme (25 points à 11/15 et 4 rebonds) et l'arrière junior Joël Ayayi. L'Aquitain a cumulé 22 points à 9/12 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 42 minutes.

En finale face à Baylor

C'est la première fois qu'une équipe invaincue atteint la finale de la March Madness depuis Indiana State en 1979, avec Larry Bird aux commandes. A l'époque, ils étaient tombés face à Michigan State et Magic Johnson. Lundi, ils tenteront de battre Baylor, qui n'a fait qu'une bouchée de Houston dans l'autre demi-finale (78-59), pour le tant attendu duel entre les deux équipes de l'année.