Joël Ayayi enchaîne un 3e double-double consécutif

NCAA

Crédit photo : Gonzaga

Sur son parquet contre l'Université de San Francisco, Gonzaga s'est largement imposé 85-62 et enchaîne ainsi une 10e victoire de suite depuis l'ouverture de la saison NCAA. Et pour la troisième fois consécutive, Joël Ayayi a terminé en double-double avec 18 points à 6/7 aux tirs et 10 rebonds pour 25 d'évaluation en 33 minutes.

Cette saison, l'arrière Bordelais tourne à 11,6 points dont 74% à 2-points, 7,8 rebonds et 3,3 passes pour 17,2 d'évaluation en 30 minutes.