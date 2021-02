Joël Ayayi et Gonzaga terminent la saison régulière invaincus

Pour la sixième fois de son histoire (record en NCAA), Gonzaga a terminé la saison régulière invaincu. Les Zags ont gagné leurs 24 matches disputés jusqu'ici, avec un parfait 15/15 dans leur conférence. Pour leur dernier match de saison régulière samedi soir, ils ont dominé Loyola Marymount, université de Los Angeles, 86 à 69.

With a win tonight, Gonzaga (@ZagMBB) will finish their conference slate undefeated, which would be the sixth time they've achieved that in the last 20 years. The only other schools with more than two such seasons over the same timeframe are Memphis (4) and Kentucky (3).