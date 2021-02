Joël Ayayi nominé pour le trophée Jerry West, récompensant le meilleur arrière de la saison

NCAA

La fin de saison régulière approche en NCAA, malgré les reports et les huis clos. Après 22 matches, Gonzaga est invaincu et toujours n°1 du ranking AP, devant l'autre formation invaincue, Baylor (17 sur 17).

Très complet (11,3 points, 7 rebonds, 3,2 passes décisives, 1,3 interception et seulement 1,5 balle perdue en 15 minutes) et efficace, Joël Ayayi fait partie des cinq finalistes pour le trophée Jerry West, qui récompense le meilleur arrière de la saison. Il se retrouve en concurrence avec l'arrière de Baylor MaCio Teague mais également Chris Duarte (Oregon), Joe Wieskamp (Iowa) et Quentin Grimes (Houston).

S'il venait à l'emporter, l'Aquitain succéderait à du très bon monde : Myles Powell, Seton Hall (2020), RJ Barrett, Duke (2019), Carsen Edwards, Purdue (2018), Malik Monk, Kentucky (2017), Buddy Hield, Oklahoma (2016) et D'Angelo Russell, Ohio State (2015).