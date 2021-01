Joël Ayayi réalise le premier triple-double de l'histoire de Gonzaga

NCAA

Lors de la large victoire de Gonzaga face à Portland (116-88), Joël Ayayi (1,90 m, 20 ans) a réalisé le premier triple-double de la riche histoire de l'équipe de basketball de Gonzaga. En 28 minutes, le Girondin a cumulé 12 points à 5/7 aux tirs, 13 rebonds et 14 passes décisives.

"J'avais le sentiment que c'était en passe de se réaliser à un moment pour être honnête, et je suis chanceux et reconnaissant que ça soit arrivé aujourd'hui (samedi)", a-t-il déclaré. "C'est tout un accomplissement à chaque fois que vous réalisez un triple-double, cela montre simplement à quel point vous êtes engagé dans le match et combien de bonnes choses vous faites pour aider votre équipe à l'emporter", a pour sa part commenté son coach Mark Few. "Et c'est évidemment ce que fait Joël. Il a le don pour gagner."

Aux côtés du freshman superstar Jalen Suggs (13,8 points, 5,1 rebonds et 5,1 passes décisives de moyenne), de l'intérieur sophomore Drew Timme (18,5 points, 6,5 rebonds et 2,2 passes décisives), Joël Ayayi est l'homme à tout (bien) faire de cette équipe des Zags (11,8 points à 61,5% de réussite aux tirs, 8,1 rebonds et 4,3 passes décisives en 30 minutes), toujours classés n°1 du pays selon AP et les coaches après leur début de saison réussi (10 victoires en 10 rencontres).