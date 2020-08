Joël Ayayi retire son nom de la draft et retourne à Gonzaga

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Bulldogs

Contrairement à son coéquipier Killian Tillie, Joël Ayayi (1,93 m, 20 ans) ne se présentera donc pas à la prochaine draft NBA (le 15 octobre). L'arrière tricolore avait inscrit son nom pour tester sa cote et avait expliqué qu'il donnait la priorité à un retour en NCAA. Sur Twitter, il a officialisé sa décision. Le petit frère de Valériane Vukosavljević va donc effectuer sa saison junior avec Gonzaga. Il sort d'un exercice très réussi avec les Bulldogs (10,6 points à 48,3% de réussite aux tirs dont 34,5% de réussite à 3-points, 6,3 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,5 balle perdue en 29 minutes) et a notamment été élu MVP du tournoi final de la sa conférence.