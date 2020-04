Johanna Muzet passe de Washington State à Rhode Island.

L'arrière lyonnaise Johanna Muzet (1,83 m, 22 ans) a décidé de changer d'université. La native de Vénissieux, ancienne joueuse de Lyon (4 matchs en LFB), passe de Washington State à Rhode Island. Elle va désormais évoluer dans la conférence Atlantic 10.

Après quatre saisons chez les Couguars, dont une (en 2018/19) en tant que "redshirt" (saison blanche) pour raisons médicales, elle va tenter de finir de la meilleure des manières son cursus NCAA tout en poursuivant ses études supérieures. En 2019/10, cette internationale française en jeunes puis en 3x3 tournait à 4,2 points par match en 20 minutes de moyenne.

Super excited to announce I will be continuing my academic and athletic career at Rhode Island! Thank you to everyone who has helped me get to this point. pic.twitter.com/yPucvQni1J