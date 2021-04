John Calipari (Kentucky) dresse les louanges d'Olivier Sarr, candidat à la Draft NBA 2021

Olivier Sarr (2,13 m, 22 ans), dans un message adressé aux fans de Kentucky mais aussi à ses proches et sa famille, a annoncé qu'il allait se déclarer à la Draft NBA 2021. Pour son unique saison chez les Wildcats, après trois autres à Wake Forest, le Toulousain tournait à 10,8 points à 47% de réussite aux tirs accompagnés de 5,2 rebonds et 1,3 passe décisive. Cependant, son équipe a connu une saison très compliquée, terminée prématurément.

La légende du coaching universitaire John Calipari a tenu à remercier et à encourager son joueur sur Twitter. Il vante les qualités humaines et sportives du jeune Français :

Venant de John Calipari, qui a tout de même eu sous sa tutelle des joueurs tels que DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Bledsoe, Anthony Davis, Julius Randle, Devin Booker et Karl Anthony-Towns pour ne parler que de la dernière décennie à Kentucky, c'est très appréciable.

I am so happy for @sarr_olivier and excited to see what he does with this next step in his journey, Olivier really improved himself this season, yet he still has a ton of room to grow and has the type of skills that translate to that next level. https://t.co/trgO8ddYYk