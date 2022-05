Josaphat Bilau s'engage à Rhode Island

NCAA

Ancien joueur de la Roche-sur-Yon, de Cholet Basket et du Pôle France, Josaphat Bilau (2,04 m, 22 ans) était parti aux Etats-Unis en 2017-2018 pour continer sa formation. D'abord passé par la SPIRE Academy, un programme de lycée où est également passé un certain Lamelo Ball, l'intérieur français a rejoint au bout de deux saisons l'université de Wichita State. Touchés par les blessures et le mauvais traitement de son entraîneur (limogé depuis), l'intérieur est reparti au niveau Junior College pour se relancer. Après une saison à New Mexico JC, il fait son retour en NCAA, avec l'Université de Rhode Island, qui évolue dans la conférence "Atlantic 10", au nord-est des Etats-Unis.