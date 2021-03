Joshua Mballa cartonne d'entrée, saison terminée pour Olivier Sarr

NCAA

A Cleveland, Buffalo a remporté le quart de finale du tournoi final de la Mid-American Conference Tournament (MAC). Les Bulls ont eu du mal à se défaire de Miami (OH). S'ils ont fait la course en tête après un bon départ (20-11), les Redhawks ont recollé à -1 à moins de 5 minutes de la fin. Ils ont ensuite refait l'écart et Jeenathan Williams a réussi un 3-points pour mettre fin au suspense à 1 minute et 10 secondes de la (71-60, 74 à 63 au final).

Elu meilleur défenseur de la saison et dans le deuxième cinq idéal de la rencontre, Joshua Mballa a réalisé une nouvelle grosse performance avec 23 points à 8/14 aux tirs (1/1 à 3-points), 19 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 35 minutes). Ce vendredi soir, ils affronteront Akron en demi-finale de la MAC.

En revanche, Kentucky est sorti au deuxième tour du tournoi final de la SEC. Après une saison délicate (9 victoires, 16 défaites), les Wildcats ne sont pas passés loin de prendre le dessus sur Mississippi State ce jeudi. Pourtant, Olivier Sarr avait donné l'avantage aux siens (72-73) à 1 minutes de la fin sur un tir extérieur, laissant espérer un hold-up après une belle remontée de son équipe. Mais à 8 secondes de la fin, Iverson Molinar a converti ses deux lancers francs dans le camp d'en face. Et Dontaie Allen ayant manqué sa tentative de 3-points, Kentucky voit donc sa saison se terminer. Olivier Sarr a cumulé 14 points à 5/12 aux tirs et 5 rebonds en 23 minutes. Il a fini avec le meilleur +/- e son équipe (+13) mais ses fautes (4 au final) l'ont empêché de plus jouer. Ce devrait être son dernier match en NCAA, hormis si la NCAA décide de permettre aux séniors d'être éligible une saison de plus après les deux dernières saisons gâchées par la COVID-19. Mais le Toulousain pourrait décider de devenir professionnel quoi qu'il en soit.