Joshua Mballa continue d'impressionner : 23 points et 17 rebonds dans une victoire face à Miami

NCAA

Crédit photo : UBBulls

Après une folle semaine, le pivot fait des extras. Joshua Mballa (2,01 m, 22 ans) a égalé son record de la saison au rebond, avec 17 prises (dont 8 offensifs), et a couronné le tout de 23 points, dont la moitié inscrits sur ces rebonds offensifs. Une performance efficace, le pivot a terminé la rencontre à 10/17 aux tirs, et a même inscrit un panier à 3-points, une rareté dans son jeu (26,7%, sur 1,3 tentative par match). L'ancien pensionnaire des équipes jeunes de l'Orléans Loiret Basket est dans sa meilleure forme de la saison : c'est son quatrième match de rang avec au moins 19 points inscrits. Qui plus est, Buffalo s'est imposé face à Miami (Ohio) sur un tir de la victoire de Jeenathan Williams. De quoi permettre aux Bulls de valider leur qualification pour le tournoi final.



Josh Mballa had no mercy for Miami-OH on the glass, scoring half of his FGs off offensive rebounds. Big double double to help Buffalo get the 7th straight win, 86-84. The senior looks better and better lately. @JoshuaMballa



23 PTS • 10-17 FG • 2-4 FT • 17 REB • 4 AST pic.twitter.com/YjWmgVHcVp — CBB Europe (@CBB_Europe) February 23, 2022

Un petit pivot, mais très explosif

Malgré sa petite taille pour un pivot (2,01 m), l'ancien espoir d'Orléans est un joueur énergique qui se bat sur chaque ballon. Assez limité techniquement, il compense par une explosivité sans pareille, qui rappelle le joueur des Hornets Montrezl Harrell (2,03 m, 28 ans). Concentré au rebond et en défense (8 rebonds offensifs), Mballa prouve toute sa valeur, lui qui s'était présenté à la Draft NBA 2021, mais qui n'avait pas été sélectionné. Avec ses performances cette semaine, le pivot avait été élu co-joueur de la semaine.

Le natif de Bordeaux est dans sa quatrième saison NCAA, jouées avec Texas Tech Red Raiders et les Buffalo Bulls. Toujours aussi dominant que la saison 2020-2021 (13,7 points, 8,7 rebonds, 1,3 interception et 1 contre de moyenne par match), Joshua Mballa est plus dominant que jamais lors de ses dernières apparitions. Buffalo est quatrième de la conférence MAC, avec un bilan de 17 victoires et 8 défaites, dont 11 succès et 4 revers dans leur conférence, et est sur une série de 7 victoires consécutives, notamment grâce à la domination de Joshua Mballa.